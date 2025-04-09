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17:57, 9 апреля 2025Моя страна

Раскрыта судьба поселившегося во дворе россиянки бобра

Поселившегося во дворе россиянки в Башкирии бобра поймали и выпустили на волю
Екатерина Ештокина

Фото: Stan Tekiela Author / Naturalist / Wildlife Photographer / Getty Images

Раскрыта судьба, который поселился во дворе жительницы Башкирии и не хотел покидать территорию. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал UTV.

Сотрудники дирекции особо охраняемых природных территории России (ООПТ) рассказали, что спустя несколько неудачных попыток животное удалось поймать. Так, сначала грызуна поместили в вольер, а затем выпустили на волю.

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«По весне молодежь бобров активно кочует в поисках новых мест обитания. Мог заблудиться и прибиться во двор человека, возможно, спасаясь от собак», — пояснил замруководителя дирекции по ООПТ Фарит Абдуллин.

Ранее в апреле сообщалось, что бобр поселился во дворе россиянки и плавал в ее пруду. Животное неспешно передвигается вдоль маленького водоема во дворе жилого дома.

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