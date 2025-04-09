Российские ученые создали способный улавливать запахи сенсор-«нос»

Российские ученые из Санкт-Петербурга создали способный улавливать запахи сенсор

Российские ученые из Санкт-Петербурга создали способный улавливать запахи сенсор-«нос» нового поколения. Об этом сообщает Поиск.

Уточняется, что над его созданием работали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Академического университета имени Ж.И. Алферова.

«Мы создаем не просто датчик, а полноценную платформу, способную точно различать даже сложные газовые смеси. Это новое измерение взаимодействия с окружающей средой», — рассказал научный сотрудник Академического университета имени Ж.И. Алферова Яков Эннс.

Ранее российским ученым удалось найти полезные бактерии для создания антибиотиков в неожиданном месте — кишечнике фазанов. Они исследовали слепые отростки кишечника.