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14:25, 9 апреля 2025Моя страна

Ученые в России нашли в кишечнике фазанов бактерии для антибиотиков

Российским ученым удалось найти в кишечнике фазанов бактерии для антибиотиков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Полезные бактерии для создания антибиотиков российским ученым удалось найти в неожиданном месте — кишечнике фазанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов из Москвы (МСХА имени К.А. Тимирязева) и их коллег из Краснодара.

Утверждается, что они исследовали слепые отростки кишечника (отделы, отвечающие за переваривание клетчатки) нескольких видов фазанов. Анализы показали, что в кишечнике птиц есть полезные бактерии, производящие природные антибиотики — бактериоцины. Такие микробы, отметили ученые, могли бы стать основой для новых сельскохозяйственных биопрепаратов, повышающих устойчивость животных к заболеваниям.

По данным ученых, уникальность здесь в том, что вещества подавляют рост патогенных бактерий без привыкания, что открывает перспективы для их использования в птицеводстве в качестве альтернативы традиционным антибиотикам. В дальнейшем специалисты хотят также разработать микробные составы (пробиотики, синбиотики), которые можно было бы использовать при выращивании сельскохозяйственной птицы.

Ранее в Новгороде создали инновационный раствор, который поможет в лечении кариеса. В состав нового раствора добавили полезные микроорганизмы.

Помимо этого, исследователи из Северной Осетии занялись разработкой лекарства от атеросклероза на основе крымских трав. Ученые отметили, что холестериновые бляшки сейчас являются одной из главных причин смертности, а сама болезнь стремительно молодеет.

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