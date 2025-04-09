Ученые в России нашли в кишечнике фазанов бактерии для антибиотиков

Российским ученым удалось найти в кишечнике фазанов бактерии для антибиотиков

Полезные бактерии для создания антибиотиков российским ученым удалось найти в неожиданном месте — кишечнике фазанов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов из Москвы (МСХА имени К.А. Тимирязева) и их коллег из Краснодара.

Утверждается, что они исследовали слепые отростки кишечника (отделы, отвечающие за переваривание клетчатки) нескольких видов фазанов. Анализы показали, что в кишечнике птиц есть полезные бактерии, производящие природные антибиотики — бактериоцины. Такие микробы, отметили ученые, могли бы стать основой для новых сельскохозяйственных биопрепаратов, повышающих устойчивость животных к заболеваниям.

По данным ученых, уникальность здесь в том, что вещества подавляют рост патогенных бактерий без привыкания, что открывает перспективы для их использования в птицеводстве в качестве альтернативы традиционным антибиотикам. В дальнейшем специалисты хотят также разработать микробные составы (пробиотики, синбиотики), которые можно было бы использовать при выращивании сельскохозяйственной птицы.

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