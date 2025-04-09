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01:48, 9 апреля 2025Россия

Стал известен еще один участник парада Победы в Москве

Посол Израиля в РФ Гальперин примет участие в параде Победы в Москве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Посол Израиля в России Симона Гальперин посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом она рассказала в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

«Я там буду», — сказала она. О визитах представителей Израиля более высокого уровня она не сообщила. Дипломат также приняла участие в мероприятии Федерации еврейских общин России, которое было проведено по случаю освобождения россиянина Александра Труфанова из плена в секторе Газа.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на то, что в ходе визита в Москву 9 мая сможет поблагодарить Россию за вклад СССР в победу над нацизмом. «Да здравствует великая Красная армия!» — подчеркнул премьер-министр страны, входящей в НАТО.

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