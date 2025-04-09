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20:36, 9 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о перестрелке между армиями Армении и Азербайджана

Минобороны Азербайджана: Армения обстреляла позиции на границе, ей был дан ответ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alex McBride / Getty Images

Армения обстреляла позиции Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на границе двух республик, ей был дан ответ. Об этом заявило Минобороны Республики Азербайджан.

Сообщается, что армия Армении вела огонь из района населенных пунктов Хазнавар и Ханазах. Минобороны Азербайджана обвинили Армению в «обстреле из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии».

В военном ведомстве уточнили, что были приняты адекватные меры в ответ «в указанных направлениях».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов к шагам по выстраиванию доверия с Арменией. «Начать делать небольшие шаги в направлении выстраивания доверия — мы готовы к этому», — сообщил он.

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