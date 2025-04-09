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13:01, 9 апреля 2025Россия

В Минобороны рассказали о повлиявшем на сотни россиян ударе ВСУ

МО РФ: ВСУ атаковали объект в Ростовской области, оставив 400 человек без света
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в Ростовской области, оставив 400 человек без света. О повлиявшем на сотни россиян ударе рассказали в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, атаке подверглась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». Удар был нанесен с помощью беспилотника в среду, 9 апреля, в 3:50 по московскому времени.

В результате атаки без электроснабжения оставались жители Каменского района российского региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки атаковали четыре энергообъекта на территории России. Удары также были нанесены по объектам в Курской и Запорожской областях.

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