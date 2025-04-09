Минобороны заявило о четырех новых ударах ВСУ по энергообъектам в России

Минобороны: ВСУ за сутки атаковали четыре энергообъекта на территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки атаковали четыре объекта энергетики России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Сначала, утром 8 апреля, под удар попала Курская область, где из-за обстрела отключилась высоковольтная линия. В результате без света остались жители села Большое Солдатское. Вторая атака на объект в регионе была в дневное время — из-за повреждения высоковольтной линии электричество отключилось в селах Камышное и Крупец.

Третьей атакой стал удар по Ботиевской электростанции в Запорожской области вечером 8 апреля. ВСУ повредили ветроэнергетическую установку, из-за чего станция снизила рабочую мощность. Последний за сутки удар по энергообъекту был зафиксирован в Ростовской области, где из-за повреждения провода была отключена высоковольтная линия филиала.

Днем ранее, 8 апреля, Минобороны сообщало о двух ударах ВСУ по объектам энергетики. Они были предприняты, несмотря на то, что в марте Москва и Киев договорились отказаться от ударов по таким объектам на месяц в период с 18 марта. Россия, несмотря на атаки ВСУ, продолжает придерживаться моратория на соответствующие удары.