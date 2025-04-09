Врач предостерег от опасной ошибки при помощи сбитому самокатом человеку

Травматолог Наумов: После ДТП с самокатом нельзя пытаться поднять человека

При оказании первой помощи человеку, которого сбил самокат, важно не допустить нескольких опасных ошибок, предостерег россиян травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов. О таких ошибках он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, сразу же после аварии необходимо вызвать скорую как самокатчику, так и пешеходу. «Даже если травма кажется незначительной, все равно лучше перестраховаться и вызвать скорую. Ваша первая помощь как свидетеля заключается в том, чтобы удержать человека в максимально стабильном состоянии до прибытия скорой помощи», — отметил он.

Если сбитый человек жалуется на боль в спине, шее, тазу, паралич конечностей, нельзя пытаться усадить его, поднять или переместить — это может существенно ухудшить прогноз лечения, если у человека перелом позвоночника, объяснил врач. «Все время старайтесь говорить с пострадавшим, чтобы проверить его сознание, также вы можете проверить дыхание человека, если он не отвечает. Для этого применяется способ "Слушаю, смотрю, чувствую"», — подсказал Наумов.

Наклонитесь ухом к лицу, чтобы услышать звук дыхания или хрипы, посмотрите на грудную клетку — поднимается ли она, а также постарайтесь ощутить поток воздуха на своей щеке. Если вы не видите признаков дыхания, крайне важно незамедлительно сообщить об этом диспетчеру скорой помощи Денис Наумов травматолог-ортопед

Если есть кровотечение, врач порекомендовал наложить повязку или прижать поврежденное место чистой тканью. При переломе конечности необходимо дождаться скорой помощи, заключил он.

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