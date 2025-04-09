Врач предостерег от опасной ошибки при помощи сбитому самокатом человеку

При оказании первой помощи человеку, которого сбил самокат, важно не допустить нескольких опасных ошибок, предостерег россиян травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов. О таких ошибках он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, сразу же после аварии необходимо вызвать скорую как самокатчику, так и пешеходу. «Даже если травма кажется незначительной, все равно лучше перестраховаться и вызвать скорую. Ваша первая помощь как свидетеля заключается в том, чтобы удержать человека в максимально стабильном состоянии до прибытия скорой помощи», — отметил он.
Если сбитый человек жалуется на боль в спине, шее, тазу, паралич конечностей, нельзя пытаться усадить его, поднять или переместить — это может существенно ухудшить прогноз лечения, если у человека перелом позвоночника, объяснил врач. «Все время старайтесь говорить с пострадавшим, чтобы проверить его сознание, также вы можете проверить дыхание человека, если он не отвечает. Для этого применяется способ "Слушаю, смотрю, чувствую"», — подсказал Наумов.
Наклонитесь ухом к лицу, чтобы услышать звук дыхания или хрипы, посмотрите на грудную клетку — поднимается ли она, а также постарайтесь ощутить поток воздуха на своей щеке. Если вы не видите признаков дыхания, крайне важно незамедлительно сообщить об этом диспетчеру скорой помощи
Если есть кровотечение, врач порекомендовал наложить повязку или прижать поврежденное место чистой тканью. При переломе конечности необходимо дождаться скорой помощи, заключил он.
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