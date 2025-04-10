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19:33, 10 апреля 2025Бывший СССР

Азербайджан отправит своих военных на парад Победы

Азербайджан отправит своих военных на парад к 80-летию Победы в Москве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана примут участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве. Об этом сообщил посол республики в России Рахман Мустафаев, сообщает RT.

По его словам, на параде вместе с российскими войсками по Красной площади пройдут 80 азербайджанских военных.

«Это наша общая дата, это наша общая победа», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил на парад Победы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также в Кремле рассказали о предстоящем визите в Москву в связи с 9 Мая председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина. Сообщается, что президент России Владимир Путин и китайский лидер запланировали отдельную встречу.

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