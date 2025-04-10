Банные процедуры тапира из российского зоопарка попали на видео

Купание тапира из Калининградского зоопарка попало на видео

Банные процедуры тапира Вика из Калининградского зоопарка попали на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале российского учреждения.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что Вик — самый покладистый из тапиров. Он любит бананы и купаться и не любит, когда его преследует соседка — гуанако Пани.

Моют Вика примерно раз в месяц, только в холодное время года. Для этого используют губку и теплую воду. «Кипер Людмила Сергеева тщательно протирает Вика от носа и до копыт. Особенно важно — промыть все виковы складочки, впадинки и трещинки», — говорится в публикации.

Раньше с наступлением тепла тапир мог принимать только душ в уличном вольере, но в этом сезоне там обустроили роскошный бассейн, который наполнят после окончания заморозков.

Ранее хищники Иркутского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео. На размещенных в сети кадрах львы и тигры с удовольствием греются под теплыми лучами весеннего солнца.