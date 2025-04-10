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17:38, 10 апреля 2025Моя страна

Банные процедуры тапира из российского зоопарка попали на видео

Купание тапира из Калининградского зоопарка попало на видео
Алина Черненко

Банные процедуры тапира Вика из Калининградского зоопарка попали на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале российского учреждения.

В пресс-службе зоопарка рассказали, что Вик — самый покладистый из тапиров. Он любит бананы и купаться и не любит, когда его преследует соседка — гуанако Пани.

Моют Вика примерно раз в месяц, только в холодное время года. Для этого используют губку и теплую воду. «Кипер Людмила Сергеева тщательно протирает Вика от носа и до копыт. Особенно важно — промыть все виковы складочки, впадинки и трещинки», — говорится в публикации.

Раньше с наступлением тепла тапир мог принимать только душ в уличном вольере, но в этом сезоне там обустроили роскошный бассейн, который наполнят после окончания заморозков.

Ранее хищники Иркутского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео. На размещенных в сети кадрах львы и тигры с удовольствием греются под теплыми лучами весеннего солнца.

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