Хищники российского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео

Греющиеся на солнце львы и тигры из Иркутского зоопарка попали на видео

Хищники Иркутского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео. Ролик опубликован на странице учреждения во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах львы и тигры с удовольствием греются под теплыми лучами весеннего солнца после долгой сибирской зимы. «Давно не попадались эти дружные котеньки. Лаванда и Лиана просто красотки, ну и парень не менее хорош», — написала одна из пользовательниц соцсети в комментариях.

Ранее стало известно, что в зоопарке другого российского города, Владикавказа, родился дикобраз белого цвета. Специалисты отмечают, что это невероятно редкий случай.