Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:33, 7 апреля 2025Моя страна

Хищники российского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео

Греющиеся на солнце львы и тигры из Иркутского зоопарка попали на видео
Алина Черненко

Хищники Иркутского зоопарка приняли солнечные ванны и попали на видео. Ролик опубликован на странице учреждения во «ВКонтакте».

На размещенных в сети кадрах львы и тигры с удовольствием греются под теплыми лучами весеннего солнца после долгой сибирской зимы. «Давно не попадались эти дружные котеньки. Лаванда и Лиана просто красотки, ну и парень не менее хорош», — написала одна из пользовательниц соцсети в комментариях.

Ранее стало известно, что в зоопарке другого российского города, Владикавказа, родился дикобраз белого цвета. Специалисты отмечают, что это невероятно редкий случай.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Бывшего российского министра приговорили к условному сроку за миллионный ущерб бюджету

    Звезда «Уральских пельменей» ответил на вопрос об уехавших артистах народной мудростью

    Юг США затопило ливневыми водами

    Жители Патриарших в Москве пожаловались на стук копыт по ночам

    Россиянин потратил 15 рублей на лотерейный билет и выиграл 2 миллиона

    Мать Овечкина обратилась к журналистам

    ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

    Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать российский регион

    Выходца с Украины сурово накажут за поездку на остров к воинственным аборигенам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше