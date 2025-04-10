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15:26, 10 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в бездействии в борьбе с коррупцией

Гончаренко: Зеленский бездействует в борьбе с коррупцией на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский бездействует в борьбе с коррупцией в республике. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Почему на Украине коррупция чувствует себя так хорошо? Потому что даже те инструменты, которые должны с ней бороться, просто не работают», — написал нардеп.

В качестве примера Гончаренко привел Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый Зеленским, последний указ которого был в 2020 году об утверждении состава. С тех пор, по словам депутата, никаких заседаний, решений или активности ведомство не осуществляло.

«Если Зеленскому безразличен даже к своему совещательному антикоррупционному органу — то что мы вообще хотим?» — заключил Гончаренко.

Ранее бывший полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что значительная часть поставляемого на Украину оружия и снабжения попадает руки операторов черного рынка. Он отметил, что украинские контрабандисты хватаются за любую возможность заработать, из-за чего перепродажа оружия была вопросом времени.

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