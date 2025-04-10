Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского к прямым переговорам с Россией

Диалог с Россией позволит Украине избавиться от ненужных издержек и платы посредникам, а также сделает переговоры эффективнее. К началу прямых переговоров с Москвой президента страны Владимира Зеленского и Верховную Раду в своем Telegram-канале призвал украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Абсолютно не понятно, по каким причинам ни Зеленский, ни парламент не инициируют прямого договора (разговора) с РФ. Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов», — написал он.

По словам парламентария, союзники Киева в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и России.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что для Украины недопустимо ограничение вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным и назвал его «красной линией».