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16:56, 10 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал Зеленского к переговорам с Россией

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского к прямым переговорам с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Диалог с Россией позволит Украине избавиться от ненужных издержек и платы посредникам, а также сделает переговоры эффективнее. К началу прямых переговоров с Москвой президента страны Владимира Зеленского и Верховную Раду в своем Telegram-канале призвал украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Абсолютно не понятно, по каким причинам ни Зеленский, ни парламент не инициируют прямого договора (разговора) с РФ. Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов», — написал он.

По словам парламентария, союзники Киева в любом случае принудят Украину к миру с позиции, выгодной им и России.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что для Украины недопустимо ограничение вооруженных сил страны. Он подчеркнул, что этот вопрос является принципиальным и назвал его «красной линией».

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