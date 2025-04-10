Киев назвал США свою красную линию в переговорах

Замглавы Офиса Зеленского Палиса: Мы назвали США красную линию в переговорах

Никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины. Об этом заявил хаместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает Reuters.

Он заявил, что для Украины это принципиальный вопрос и добавил, что принятие ограничений по их размеру или общей боеготовности будет "красной линией" на переговорах по завершению украинского конфликта. По его словам, Киев предупредил США, что принятие ограничений по размерам украинских вооруженных сил или общей готовности войск республики станет «красной линией» переговоров.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила дату консультаций по недрам с США. По словам чиновницы, Украина не согласует никакие пункты соглашения таким образом, чтобы они подрывали имеющиеся обязательства республики перед Международным валютным фондом (МВФ) или в рамках Ukraine Facility.