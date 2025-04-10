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17:07, 10 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о превращении Зеленского в маргинала

Депутат Рады Дубинский: Зеленский превратился в маргинала в своем окружении
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский превращается в маргинала в своем окружении из-за неготовности к мирным переговорам. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Все, кто говорит о мире, в окружении Зеленского тут же превращаются в "оборотней" и "манкуртов". Так постепенно и происходит маргинализация Величайшего, вокруг которого спрессовывается масса каких-то недоговороспособных ублюдков», — написал нардеп.

По его словам, особенностью нынешнего окружения Зеленского является то, что «говорить и договариваться с такими не о чем», а сам украинский лидер превращается скорее не в «стального дикобраза, а военного скунса».

Ранее Дубинский написал, что первый день мира между Москвой и Киевом станет последним днем для Зеленского. По его словам, украинский лидер нужен Соединенным Штатам, чтобы давить на Россию, а Европейскому союзу — чтобы «шакаленком бегать между двух тигров в надежде на наживу».

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