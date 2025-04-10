Додик назвал нового верховного лидера Европы

Додик: Новым лидером Европы станет будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Новым верховным лидером Европы может стать будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Такое мнение выразил президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью ТАСС.

«У Европы нет лидера, и сейчас никто не выдвигается как верховный лидер для разрешения ситуации (...). Таким человеком может стать новый канцлер Германии Мерц», — указал политик.

При этом, как отмечает Додик, у ФРГ «очень много проблем внутри страны», поэтому властям республики «будет тяжело фокусироваться и решать европейские дела».

Ранее Додик заявил, что Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, поэтому у нее нет будущего. Он добавил, что главы отдельных европейских государств очень трудно управляют ситуацией в своих же странах.