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14:37, 10 апреля 2025Мир

Додик вынес приговор Европе

Президент РС Додик: Европа утратила свои ценности, у нее нет будущего
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Amel Emric / Reuters

Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, у нее нет будущего. Такой приговор Европе вынес президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Если она готова препятствовать демократии, если она готова фальсифицировать выборы, если она готова злоупотреблять правосудием, готова посылать к нам иностранца, которого никто не назначал, и стоять за ним, то эта Европа не имеет будущего», — подчеркнул он.

По его словам, в Европе нет лидера, а главы отдельных европейских государств очень трудно управляют ситуацией в своих странах.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй». Однако позже Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины на арест Додика.

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