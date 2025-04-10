Додик вынес приговор Европе

Президент РС Додик: Европа утратила свои ценности, у нее нет будущего

Европа почти ничем не обладает и утратила свои ценности, у нее нет будущего. Такой приговор Европе вынес президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью ТАСС.

«Если она готова препятствовать демократии, если она готова фальсифицировать выборы, если она готова злоупотреблять правосудием, готова посылать к нам иностранца, которого никто не назначал, и стоять за ним, то эта Европа не имеет будущего», — подчеркнул он.

По его словам, в Европе нет лидера, а главы отдельных европейских государств очень трудно управляют ситуацией в своих странах.

Ранее Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской для судебного преследования за «посягательство на конституционный строй». Однако позже Интерпол удовлетворил апелляцию Сербии и отклонил запрос суда Боснии и Герцеговины на арест Додика.