Евросоюзу предрекли гибель к 2040 году

SC: Евросоюз умрет к 2040 году, если не изменит тактику

Евросоюз может прекратить свое существование к 2040 году, если продолжит текущий курс на централизацию полномочий в ущерб суверенитету государств-членов. Об этом пишет Strategic Culture.

В публикации уточняется, что чрезмерная концентрация на геополитическом противостоянии с Москвой отвлекает внимание от решения внутренних проблем ЕС.

Помимо этого, издание подчеркивает, что на данный момент единственный смысл существования объеденения — стремление к стратегическому поражению России. Между тем, самим европейцам из-за повальной пропаганды отказывают «в праве голоса».

Ранее Европейский союз потребовал от Сербии убрать вице-премьера страны Александра Вулина из нового правительства из-за его слов в поддержку России и критики стран Запада.