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15:01, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме фразой «за гранью закона» отреагировали на демонстрацию тела подростка в Чечне

Останина заявила, что демонстрация тела подростка в Чечне — за гранью закона
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глумление над телом ребенка, даже в случае совершения им преступления, недопустимо, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Нина Останина. Так она отреагировала на демонстрацию тела 17-летнего подростка, застреленного при нападении на пост ДПС в Чечне.

«Это уже за гранью человеческой нравственности и закона. У нас нет закона, который позволял бы глумиться над человеческим телом, даже если речь о преступнике, — подчеркнула политик. — Кроме того, это несовершеннолетний. В какой-то степени — он тоже жертва пропаганды, которая ведется против детей, молодежи. И он уже понес свое наказание — лишился жизни».

Останина заметила, что в Чечне должны действовать законы Российской Федерации, поскольку регион остается ее субъектом. Она также назвала безнравственными издевательства над родными погибшего подростка.

«Он ни о чем не узнает. Но страдают его родители, близкие. И вот так глумиться над близкими — это просто безнравственно. В Чечне должны действовать законы России, потому что этот регион является частью нашей страны», — заключила депутат.

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О нападении 17-летнего подростка с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. По данным Следственного комитета Чечни, преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. Тело молодого человека выставили на площади напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила».

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