Тело 17-летнего жителя Чечни Эскерхана Хумашева выставили на всеобщее обозрение после того, как в Ачхой-Мартане он атаковал с ножом двух сотрудников ДПС, один из которых не выжил. Труп подростка, напавшего на силовиков, бросили на площади возле здания районной администрации. Акция чеченских властей вызвала вопросы у журналистов и общественников. Главные реакции на события в Ачхой-Мартане — в материале «Ленты.ру».
В СПЧ назвали произошедшее в Чечне дикостью
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева назвала демонстрацию тела подростка в Чечне цивилизационным шагом назад. По ее словам, многочисленные исследования подтвердили, что жестокие наказание не сокращают число преступлений.
«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение»
Собчак усомнилась в том, что в Чечне соблюдаются российские законы
Блогер и журналистка Ксения Собчак, комментируя инцидент с выставлением на всеобщее обозрение тела убийцы полицейского в Чечне, задалась несколькими вопросами.
«А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям. А что будет с тем, кто вдруг решит его (тело подростка — прим. «Ленты.ру») убрать? Родственник, например? В каком РОВД он откажется? Что с ним там сделают?»
Собчак добавила, что в этой истории также остаются «вечные вопросы»: «Когда Чечня начнет жить как Россия?» и «Что скажет Москва?».
При этом, по мнению политолога и блогера Вадима Шумилина, постановка вопроса журналистки о сроках превращения Чечни в Россию неверна.
«Ксения Собчак в своем Telegram-канале осмелилась осторожно покритиковать реакцию властей Чечни на недавний теракт, намекнув, что она явно выходит за рамки российского закона. (...) Но в одном Ксения Анатольевна явно неправа. Вопрос, заданный ею, совсем не вечен и давно уже приказал долго жить. Сейчас на повестке дня другой: "Когда Россия начнет жить как Чечня?"», — заявил он.
Нападение на силовиков в Чечне. Хронология событий
- Нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане было совершено вечером 7 апреля. Неизвестный на тот момент человек напал с ножом на сотрудников ППС. Двое из них пострадали, один полицейский получил несовместимые с жизнью травмы.
- Полицейские ликвидировали нападавшего ответным огнем. Им оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев.
- Нападением руководили из Украины, а некоторые организаторы преступления находятся в Турции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что перед сотрудниками правоохранительных органов поставили задачу наказать виновных по всей строгости закона.
- В Чечне заявили, что усилили профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. После нападения Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
- Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего. Кроме того, он приказал изъять имущество отца и братьев 17-летнего Хумашева.
- Тело подростка, напавшего на пост ДПС, выставили на всеобщее обозрение 10 апреля на одной из улиц города Ачхой-Мартан и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района.
- Среди наблюдавших за телом напавшего на пост ДПС подростка могли быть его родственники. На опубликованном в сети видео с площади в Ачхой-Мартане за кадром слышен женский плач.
- После акции с телом Хумашева в Чечне прошли похороны силовика, ставшего жертвой нападения подростка. В сети появились кадры траурной церемонии, на похороны в Ачхой-Мартановском районе пришло много людей.