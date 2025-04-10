Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 10 апреля 2025Россия

«Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

Член СПЧ Меркачева назвала средневековьем акцию с телом подростка в Чечне
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: ТАСС

Тело 17-летнего жителя Чечни Эскерхана Хумашева выставили на всеобщее обозрение после того, как в Ачхой-Мартане он атаковал с ножом двух сотрудников ДПС, один из которых не выжил. Труп подростка, напавшего на силовиков, бросили на площади возле здания районной администрации. Акция чеченских властей вызвала вопросы у журналистов и общественников. Главные реакции на события в Ачхой-Мартане — в материале «Ленты.ру».

В СПЧ назвали произошедшее в Чечне дикостью

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева назвала демонстрацию тела подростка в Чечне цивилизационным шагом назад. По ее словам, многочисленные исследования подтвердили, что жестокие наказание не сокращают число преступлений.

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение»

Ева Меркачеваправозащитница, член СПЧ

Собчак усомнилась в том, что в Чечне соблюдаются российские законы

Блогер и журналистка Ксения Собчак, комментируя инцидент с выставлением на всеобщее обозрение тела убийцы полицейского в Чечне, задалась несколькими вопросами.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям. А что будет с тем, кто вдруг решит его (тело подростка — прим. «Ленты.ру») убрать? Родственник, например? В каком РОВД он откажется? Что с ним там сделают?»

Ксения Собчакжурналистка

Собчак добавила, что в этой истории также остаются «вечные вопросы»: «Когда Чечня начнет жить как Россия?» и «Что скажет Москва?».

При этом, по мнению политолога и блогера Вадима Шумилина, постановка вопроса журналистки о сроках превращения Чечни в Россию неверна.

«Ксения Собчак в своем Telegram-канале осмелилась осторожно покритиковать реакцию властей Чечни на недавний теракт, намекнув, что она явно выходит за рамки российского закона. (...) Но в одном Ксения Анатольевна явно неправа. Вопрос, заданный ею, совсем не вечен и давно уже приказал долго жить. Сейчас на повестке дня другой: "Когда Россия начнет жить как Чечня?"», — заявил он.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Нападение на силовиков в Чечне. Хронология событий

  • Нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане было совершено вечером 7 апреля. Неизвестный на тот момент человек напал с ножом на сотрудников ППС. Двое из них пострадали, один полицейский получил несовместимые с жизнью травмы.
  • Полицейские ликвидировали нападавшего ответным огнем. Им оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев.
  • Нападением руководили из Украины, а некоторые организаторы преступления находятся в Турции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что перед сотрудниками правоохранительных органов поставили задачу наказать виновных по всей строгости закона.
  • В Чечне заявили, что усилили профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. После нападения Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
  • Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего. Кроме того, он приказал изъять имущество отца и братьев 17-летнего Хумашева.
  • Тело подростка, напавшего на пост ДПС, выставили на всеобщее обозрение 10 апреля на одной из улиц города Ачхой-Мартан и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района.
  • Среди наблюдавших за телом напавшего на пост ДПС подростка могли быть его родственники. На опубликованном в сети видео с площади в Ачхой-Мартане за кадром слышен женский плач.
  • После акции с телом Хумашева в Чечне прошли похороны силовика, ставшего жертвой нападения подростка. В сети появились кадры траурной церемонии, на похороны в Ачхой-Мартановском районе пришло много людей.
Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Армия РФ нанесла поражение ВСУ около Горнали и Орешни в Курской области

    Российские войска заняли населенный пункт в Сумской области

    Адвокат российско-американской балерины рассказал о ее месте жительства

    Россия и США обменялись заключенными. Среди освобожденных финансировавшая ВСУ балерина. Кто еще вышел на свободу?

    Власти сообщили о скором начале испытаний поезда метро «Москва-2026»

    Делегации России и США ушли на перерыв

    Госсекретарь США раскрыл судьбу обмененной с Россией заключенной

    Ефремову предрекли судьбу Паши Техника

    В российском регионе суд заочно приговорил организатора расправы над семьей к 24 годам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше