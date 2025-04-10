«Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

Член СПЧ Меркачева назвала средневековьем акцию с телом подростка в Чечне

Тело 17-летнего жителя Чечни Эскерхана Хумашева выставили на всеобщее обозрение после того, как в Ачхой-Мартане он атаковал с ножом двух сотрудников ДПС, один из которых не выжил. Труп подростка, напавшего на силовиков, бросили на площади возле здания районной администрации. Акция чеченских властей вызвала вопросы у журналистов и общественников. Главные реакции на события в Ачхой-Мартане — в материале «Ленты.ру».

В СПЧ назвали произошедшее в Чечне дикостью

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева назвала демонстрацию тела подростка в Чечне цивилизационным шагом назад. По ее словам, многочисленные исследования подтвердили, что жестокие наказание не сокращают число преступлений.

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение» Ева Меркачева правозащитница, член СПЧ

Собчак усомнилась в том, что в Чечне соблюдаются российские законы

Блогер и журналистка Ксения Собчак, комментируя инцидент с выставлением на всеобщее обозрение тела убийцы полицейского в Чечне, задалась несколькими вопросами.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«А это законно, да? Режим Рамзана Кадырова соблюдает сейчас законы России? Я просто уточняю, вдруг не соблюдает. Вдруг опять живет по самостоятельно написанным понятиям. А что будет с тем, кто вдруг решит его (тело подростка — прим. «Ленты.ру») убрать? Родственник, например? В каком РОВД он откажется? Что с ним там сделают?» Ксения Собчак журналистка

Собчак добавила, что в этой истории также остаются «вечные вопросы»: «Когда Чечня начнет жить как Россия?» и «Что скажет Москва?».

При этом, по мнению политолога и блогера Вадима Шумилина, постановка вопроса журналистки о сроках превращения Чечни в Россию неверна.

«Ксения Собчак в своем Telegram-канале осмелилась осторожно покритиковать реакцию властей Чечни на недавний теракт, намекнув, что она явно выходит за рамки российского закона. (...) Но в одном Ксения Анатольевна явно неправа. Вопрос, заданный ею, совсем не вечен и давно уже приказал долго жить. Сейчас на повестке дня другой: "Когда Россия начнет жить как Чечня?"», — заявил он.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Нападение на силовиков в Чечне. Хронология событий

Нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане было совершено вечером 7 апреля . Неизвестный на тот момент человек напал с ножом на сотрудников ППС. Двое из них пострадали, один полицейский получил несовместимые с жизнью травмы.

. Неизвестный на тот момент человек напал с ножом на сотрудников ППС. Двое из них пострадали, один полицейский получил несовместимые с жизнью травмы. Полицейские ликвидировали нападавшего ответным огнем . Им оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев.

. Им оказался 17-летний несовершеннолетний россиянин Эскерхан Хумашев. Нападением руководили из Украины, а некоторые организаторы преступления находятся в Турции, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что перед сотрудниками правоохранительных органов поставили задачу наказать виновных по всей строгости закона.

Он подчеркнул, что перед сотрудниками правоохранительных органов поставили задачу наказать виновных по всей строгости закона. В Чечне заявили, что усилили профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма . После нападения Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

. После нападения Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего . Кроме того, он приказал изъять имущество отца и братьев 17-летнего Хумашева.

. Кроме того, он приказал изъять имущество отца и братьев 17-летнего Хумашева. Тело подростка, напавшего на пост ДПС, выставили на всеобщее обозрение 10 апреля на одной из улиц города Ачхой-Мартан и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района.

на одной из улиц города Ачхой-Мартан и возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. Среди наблюдавших за телом напавшего на пост ДПС подростка могли быть его родственники. На опубликованном в сети видео с площади в Ачхой-Мартане за кадром слышен женский плач.

На опубликованном в сети видео с площади в Ачхой-Мартане за кадром слышен женский плач. После акции с телом Хумашева в Чечне прошли похороны силовика, ставшего жертвой нападения подростка. В сети появились кадры траурной церемонии, на похороны в Ачхой-Мартановском районе пришло много людей.