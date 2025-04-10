Конституционный суд согласился с повышением судебных пошлин в России

КС РФ признал конституционным повышение судебных пошлин в России

Состоявшееся в прошлом году повышение государственных пошлин при обращении в суды соответствует российскому основному закону. Это следует из опубликованного на сайте Конституционного суда РФ постановления.

Согласившаяся с тезисом о законности решения законодателей инстанция провела по запросу группы депутатов Госдумы проверку конституционности норм, позволивших поднять с 9 сентября 2024 года верхний предел госпошлин с 200 тысяч до 10 миллионов рублей в арбитражах и с 60 до 900 тысяч в судах общей юрисдикции.

Минимальная планка по гражданским и административным делам поднимается с 400 рублей до 4 тысяч рублей, сообщалось на стадии принятия законопроекта. В разы повысился и размер госпошлин за инициирование дел о банкротстве — для организаций он вырос с 6 тысяч рублей до 100 тысяч, а для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч.

Обратившиеся в КС депутаты настаивали, что новые пошлины ограничивают доступ к правосудию, поскольку «не соотносятся с медианной заработной платой по стране», а «при внесении соответствующих изменений в законодательство были допущены существенные нарушения процедуры порядка их принятия». В суде с такими доводами не согласились, указав, что размер госпошлин не менялся почти 15 лет, а также на наличие механизмов отсрочки, рассрочки, уменьшения размера или освобождения от госпошлины, применение которых позволяет «учитывать имущественное положений отдельных категорий лиц».

«Расширение льготного порядка обращения в суд подчеркивает стремление обеспечить справедливый баланс между частными и публичными интересами в сфере доступа к правосудию», — говорится, в частности, в решении.

КС отверг и доводы о нарушении порядка при принятии соответствующих поправок в Налоговый кодекс, указав, что, хотя положения и были включены в документ на этапе второго чтения, они были одобрены отдельным голосованием, что означает соблюдение установленной процедуры.

Ранее председатель Верховного суда (ВС) РФ Ирина Подносова заявила на совещании российских судей, что в 2025 году планируется подготовить обобщающее постановление пленума ВС, где будут разъяснены нормы законов по вопросам уплаты пошлин, повышение которых она назвала «обоснованным и своевременным». Глава суда, которую цитировал «Интерфакс», подчеркнула, что доступ к правосудию для всех сохраняется за счет «расширения системы льгот по социально значимым категориям споров».