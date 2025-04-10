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20:30, 10 апреля 2025Моя страна

Кот Шайтан открыл сезон сап-серфинга в Хабаровске

В Хабаровске кот по кличке Шайтан проплыл на сап-доске по реке и открыл сезон
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В открытии сап-сезона в Хабаровске принял участие кот. Об этом пишет DVHAB.RU.

Четырехлетний кот по кличке Шайтан посетил мероприятие в компании своей хозяйки Елены. Вместе они открыли сезон сап-серфинга и проплыли по Амурской протоке. Кот уже несколько лет сопровождает Елену в сап-заплывах. Для комфортного пребывания на воде у кота есть собственный рюкзак, в котором он может отдохнуть. Поначалу он проводил все время на воде в нем, но теперь освоился и спокойно перемещается по доске.

Шайтан не только плавает, но и путешествует с хозяйкой. Он уже побывал на скалах Надге в Нанайском районе, встречал рассветы на сопке Змеинка и освоил рыбную ловлю.

В сообществе любителей сап-серфинга Шайтан — единственный кот.

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