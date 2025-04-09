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15:00, 9 апреля 2025Моя страна

В Омске владелец автовышки бесплатно снял с дерева просидевшего там два дня котенка

Омич-владелец автовышки снял с дерева котенка, который просидел там двое суток
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Om1

В Омске спасли котенка, который двое суток просидел на дереве. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

Жильцы дома на улице Лукашевича заметили во дворе беспризорного котенка несколько дней назад. Животное выглядело чистым и ухоженным, и в конце концов Светлана Григорьева, одна из местных жительниц, решила забрать его домой. Однако, когда омичка вышла во двор, она обнаружила, что котенок забрался на дерево. «Вчера днем я увидела в окно, что кошка на дереве. Ее пытались снять оттуда то одни, то другие, но животина забиралась все выше и выше. И вот сегодня утром я вышла на балкон и увидела, что она на самой вершине дерева. Сидит там и пищит. А это уровень примерно пятого этажа, ветки тонкие, спуститься она не может», — рассказала Григорьева.

Кошка обессилела и тряслась от холода на ветках. Григорьева решила вызвать на подмогу автовышку, но все владельцы требовали за вызов существенную сумму. Возле дома собрали консилиум, соседи согласились финансово поучаствовать в спасении котенка. Однако когда Григорьева позвонила Вячеславу, водителю автовышки, он, узнав о причине вызова, согласился помочь бесплатно.

Уже через полчаса он прибыл по адресу. Вячеслав начал поднимать в корзине соседа Светланы, кошка не далась ему в руки, вместо этого она сама запрыгнула на край корзины. На земле замерзшую кошку завернули в одеяло, а затем Григорьева забрала ее домой, как и обещала.

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Вячеслав заявил, что спасает котов не впервые и никогда не берет денег за свои услуги. Мужчина объяснил, что он сам котовладелец и очень любит этих животных. Он также признался, что если бы у него была возможность и деньги, он бы создал целый остров для котов.

Ранее сообщалось, что кабардинский пес подружился с котом и стал катать его на спине. Пес и кот живут вместе, вместе ходят на пастбище, а в холодные ночи спят прижавшись друг к дружке.

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