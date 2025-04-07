Кабардинский пес подружился с котом и стал катать его на спине

В Кабардино-Балкарии пес-алабай стал катать друга-кота на спине

Пес из Кабардино-Балкарии стал катать на спине кота. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Пес породы алабай по кличке Айыу (Медведь), живущий в горах, подружился с кабардинским безымянным котом, которого завел его хозяин. Их дружба началась еще семь лет назад. Пес и кот живут вместе, вместе ходят на пастбище, а в холодные ночи спят прижавшись друг к дружке.

Айыу даже стал катать друга у себя на спине. Одна из таких поездок попала на видео. Серый кот крепко держится за шерсть алабая, но не спрыгивает.

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