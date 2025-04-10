На Западе пришли в ужас от слов Мерца о России

Филиппо: Европейские лидеры хотят хаоса и войны

Заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о России свидетельствуют о том, что европейские лидеры хотят хаоса и войны. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

«Военная тревога! Новый канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня вечером объявил, что Германия поддерживает воинственные взгляды [президента Франции Эммануэля] Макрона и [главы Европейской комиссии Урсулы] Фон дер Ляйен против России!» — отметил политик.

Филиппо назвал европейских лидеров безумцами и призвал остановить их политику в отношении России.

Ранее Филиппо заявил, что Макрон и Европейский союз втайне от французских граждан приближают войну.