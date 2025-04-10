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14:59, 10 апреля 2025Россия

Наказан еще один не вставший во время государственного гимна россиянин

В КЧР не вставшего во время гимна мужчину оштрафовали на две тысячи рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) суд наказал мужчину, не вставшего во время исполнения государственного гимна России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram.

Как стало известно, 25 января 20-летний местный житель проигнорировал игравший на спортивном мероприятии гимн и продолжил сидеть. Суд пришел к выводу, что у россиянина не было на это уважительных причин, и признал виновным в административном нарушении, назначив штраф. При этом сам обвиняемый на заседание не явился.

Ранее сообщалось, что в КЧР сотрудники МВД привлекли к ответственности шесть участников спортивного мероприятия, целенаправленно проигнорировавших гимн России.

Кроме того, резонансным стал случай, произошедший в 2024 году в Нальчике в Кабардино-Балкарии. Там на церемонии вручения аттестатов об окончании девятого класса в школе №33 во время звучания гимна не встали несколько родителей выпускников. Видео инцидента распространилось по социальным сетям, после чего россиян наказали штрафами.

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