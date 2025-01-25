В российском регионе наказали не вставших во время гимна на спортивном мероприятии людей

В КЧР наказали не вставших во время гимна на спортивном мероприятии людей

В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) наказали участников спортивного мероприятия в Черкесске, которые проигнорировали гимн России. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД региона.

Шесть человек было привлечено к административной ответственности. В ходе проверки было выяснено, что они целенаправленно не встали во время исполнения гимна Российской Федерации.

Отмечается, что с правонарушителями провели разъяснительную беседу. Ее фрагменты попали на видео, сопровождающее публикацию.

Ранее в Кабардино-Балкарии оштрафовали не вставших во время исполнения гимна жителей. Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов об окончании девятого класса в школе № 33 в Нальчике.