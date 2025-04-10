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17:16, 10 апреля 2025Забота о себе

Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

Иммунолог Попова: Ингредиенты пиццы способны вызвать аллергию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Употребление одного популярного вида фастфуда способно спровоцировать аллергическую реакцию, заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова. Вызывающюю аллергию еду она назвала в беседе с NEWS.ru.

Она напомнила, что пицца — это многокомпонентное блюдо. «Она содержит различные ингредиенты, такие как тесто, сыр, томатный соус, мясо, овощи и специи. Каждый из этих продуктов может вызвать аллергию», — считает Попова.

Чтобы точно выявить причины аллергии, необходимо проверять каждый ингредиент отдельно, уточнила врач. Попова отметила, что причиной аллергии может стать не сам ингредиент, а его низкое качество или наличие примесей. Например, использование консервантов, красителей или стабилизаторов в промышленных продуктах может спровоцировать аллергические реакции даже у людей, не страдающих пищевой аллергией, тогда диагностика не показывает ничего, заключила иммунолог.

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