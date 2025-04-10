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18:38, 10 апреля 2025Мир

Нидерланды оценили возможность отправки войск на Украину

МО Нидерландов: Отправка войск на Украину требует политического одобрения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: John Beckmann / Defodi Images / Globallookpress.com

Решение об отправке нидерландских военных на Украину для участия в любой миссии требует политического одобрения в правительстве и парламенте. Об этом заявил глава Минобороны (МО) страны Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

По словам министра, властям королевства необходимо четкое понимание последствий подобных решений. «Для некоторых стран ясно, что они готовы делать. Что касается Нидерландов, то нам сначала нужно пройти процесс политического одобрения», — оценил Брекелманс возможность отправки войск на Украину.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, что страны ЕС и НАТО в формате «коалиции желающих» изучают разные форматы отправки войск на Украину после заключения перемирия. Она отметила, что не все страны ЕС выразили готовность отправить свои войска дляподдержки Киева.

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