Перечислены симптомы инсульта у молодых людей

Невролог Демьяновская: Об инсульте могут говорить тошнота и головная боль

Инсульт может случиться и у молодых людей, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Симптомы опасного для жизни состояния она перечислила в беседе с «Известиями».

Одним из наиболее тревожных симптомов врач назвала внезапную и необычную интенсивную головную боль, не похожую на обычную, которая усиливается при свете и не снимается обезболивающими. Приступ может сопровождаться тошнотой, рвотой и неврологическими нарушениями: проблемами с речью, головокружением, спутанностью сознания, галлюцинациями или судорогами.

Кроме того, Демьяновская обратила внимание на то, что симптомами инсульта могут быть внезапная слабость или онемение одной стороны тела — человек может перестать ощущать уколы, потерять чувствительность в конечностях или улыбаться только половиной рта. Насторожить должны и нарушения зрения — двоение в глазах или временная слепота. По словам врача, пациенты молодого возраста склонны обращать на тревожные симптомы меньше внимания и реже обращаться за медицинской помощью, списывая недомогание на стресс или утомление.

Окружающие могут принимать проявления инсульта у молодых людей за опьянение. Это очень опасно, поскольку без лечения он приводит к тяжелым последствиям: параличам, нарушениям речи, остановке дыхания, заключила Демьяновская.

Ранее невролог Руслан Исаев рассказал, как с возрастом меняется сон. По его словам, после 60-65 лет люди чаще просыпаются по ночам и дольше засыпают.