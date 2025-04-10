Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина. Кто и как охраняет президента России?

Песков признался, что Татьяна Навка критикует его за недостаточную защиту Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что его жена — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Татьяна Навка — критикует его за недостаточную защиту президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера, супруга упрекает его «на полном серьезе, со всей пролетарской жесткостью».

Она говорит, что я недостаточно защищаю президента Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Навка заявила, что у них с Песковым нет запретных тем для разговоров

Летом 2015 года Навка и Песков поженились. Их свадьба прошла в сочинском отеле «Родина». За год до этого у пары родилась дочь.

Официальный представитель Кремля редко распространяется о личной жизни, однако его супруга чаще делится информацией об отношениях. Например, в 2020 году она рассказала о знакомстве и семейной жизни с Песковым. Бывшая спортсменка заявила, что будущий супруг не знал о ее карьере фигуристки. По ее словам, пресс-секретарь главы государства считал, что Навка «была девушкой с обложки или из телевизора, которая рекламирует краску для волос».

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А в 2024 году Навка сообщила, что в их семье нет запретных тем для разговоров.

«Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь», — рассказала тогда она.

Кто и как охраняет президента России?

В январе 2025 года американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в попытках убить президента России. При этом он не привел каких-либо подробностей или доказательств организации или попыток покушения.

Комментируя данную информацию, Песков рассказал о мерах, которые принимаются для охраны Путина. Он отметил, что российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. «В первую очередь главы государства», — указал официальный представитель Кремля.

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Годом ранее на фоне покушения на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа Песков объяснял, что безопасность российского лидера обеспечивается на должном уровне независимо от покушений на западных политиков. Он также подчеркивал, что при оценке мер, принимаемых для обеспечения безопасности президента, принимается во внимание и международная обстановка.

Известно, что функции физической охраны российского лидера исполняют сотрудники Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО).

В январе 2025 года корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев на себе убедился в словах Пескова о том, что охрана Путина — лучшая в мире. Журналист вспомнил, как лично испытал мастерство сотрудников ФСО.

«Дело было после Большой пресс-конференции. Я решил погнаться за эксклюзивом и догнал-таки президента, выходящего из зала. Свой вопрос я начал бодро, а вот его продолжение повисло в воздухе, так как вещать из горизонтального положения не очень. Это охрана молниеносно скрутила и совершенно безболезненно уложила меня на пол», — поведал он.

Корреспондент также рассказал, что в заграничных поездках личный охранник президента не отходит от него ни при каких условиях, даже если правила принимающей стороны диктуют другое. «Судя по всему, такие и многие другие моменты работы ФСО рушат неблагочестивые планы», — добавил он.