Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:44, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Письма россиянам от имени ФТС с требованием оплатить пошлину оказались мошенническими

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне, совершившие покупки на маркетплейсах или через Telegram-каналы, начали получать письма от имени Федеральной таможенной службы (ФТС) России с требованием оплатить пошлину. Однако эти послания оказались мошенническими.

В одном из таких писем утверждалось о необходимости оплатить таможенную пошлину, которая якобы разбивается на две оплаты. При этом письмо оформлено в стиле, не соответствующем официальным документам ФТС России, с которыми можно ознакомиться на сайте ведомства. Так, в нем наблюдаются лишние проблемы перед запятыми, присутствует опечатка — письмо адресовано «начальником региональных таможенных управлений» вместо «начальникам».

МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» назвало рассылку подобных документов покупателям мошенничеством. В ведомстве опубликовали скриншот соответствующего письма и заявили, что подобные требования к покупателям не соответствуют законодательству.

«Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенные пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. Например, беспошлинный лимит ввоза товаров в Россию экспресс-доставкой или Почтой России составляет 200 евро и 31 кг на один заказ. Уплатить пошлину можно онлайн или при получении посылки», — пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что запрос на предварительную оплату пошлины на карту физического или юридического лица является обманом. «Кроме ФТС, ни одна другая организация, частное лицо или компания не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц», — также указали в МВД.

О том, что злоумышленники направляют гражданам письма с требованием оплатить пошлину, ранее предупреждали и в ФТС России. В ведомстве опубликовали скриншот аналогичного письма и назвали его фальшивым.

При этом схема с фейковыми письмами, которые россиянам рассылают от имени официальных ведомств, не нова — злоумышленники также отправляют письма якобы от ФНС России, Роскомнадзора и не только.

Утверждения о том, что ФТС России отправляет письма с требованием оплатить пошлину при заказе с маркетплейса или покупке в Telegram-каналах, не получили распространения в СМИ. Большинство изданий опубликовали опровержение от МВД России (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

    Обсудить
    Последние новости

    «Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?

    Раскрыты свежие данные о пропавших после вторжения ВСУ жителях Курской области

    В офисе Зеленского прокомментировали информацию о подготовке к выборам

    Российские военные оценили винтовочные прицелы «Швабе»

    Россиянам упростили контроль здоровья

    Бывшего руководителя фирмы застройщика осудили за мошенничество на 2,3 миллиарда рублей

    Назван формат «Бессмертного полка» в 2025 году

    В НАТО обозначили позицию по Украине и Трампу

    Российские военные нанесли удар по гостинице с иностранными наемниками ВСУ в ДНР

    Участвующий в обмане судьи в отставке россиянин задержан и арестован

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше