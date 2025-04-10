Письма россиянам от имени ФТС с требованием оплатить пошлину оказались мошенническими

Россияне, совершившие покупки на маркетплейсах или через Telegram-каналы, начали получать письма от имени Федеральной таможенной службы (ФТС) России с требованием оплатить пошлину. Однако эти послания оказались мошенническими.

В одном из таких писем утверждалось о необходимости оплатить таможенную пошлину, которая якобы разбивается на две оплаты. При этом письмо оформлено в стиле, не соответствующем официальным документам ФТС России, с которыми можно ознакомиться на сайте ведомства. Так, в нем наблюдаются лишние проблемы перед запятыми, присутствует опечатка — письмо адресовано «начальником региональных таможенных управлений» вместо «начальникам».

МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России» назвало рассылку подобных документов покупателям мошенничеством. В ведомстве опубликовали скриншот соответствующего письма и заявили, что подобные требования к покупателям не соответствуют законодательству.

«Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенные пошлины взимаются только при превышении беспошлинных лимитов. Например, беспошлинный лимит ввоза товаров в Россию экспресс-доставкой или Почтой России составляет 200 евро и 31 кг на один заказ. Уплатить пошлину можно онлайн или при получении посылки», — пояснили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что запрос на предварительную оплату пошлины на карту физического или юридического лица является обманом. «Кроме ФТС, ни одна другая организация, частное лицо или компания не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц», — также указали в МВД.

О том, что злоумышленники направляют гражданам письма с требованием оплатить пошлину, ранее предупреждали и в ФТС России. В ведомстве опубликовали скриншот аналогичного письма и назвали его фальшивым.

При этом схема с фейковыми письмами, которые россиянам рассылают от имени официальных ведомств, не нова — злоумышленники также отправляют письма якобы от ФНС России, Роскомнадзора и не только.

Утверждения о том, что ФТС России отправляет письма с требованием оплатить пошлину при заказе с маркетплейса или покупке в Telegram-каналах, не получили распространения в СМИ. Большинство изданий опубликовали опровержение от МВД России (1, 2, 3).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».