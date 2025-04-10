Президент Бразилии назвал последствия вводимых США пошлин

да Силва: Пошлины дестабилизируют мировую экономику и ведут к повышению цен

Безосновательно введенные пошлины дестабилизируют мировую экономику и приводят к повышению цен на товары, а в торговой войне не может быть победителей. Последствия назвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, его выступление транслировал гондурасский телеканал Canal 8.

«Произвольные тарифы дестабилизируют международную экономику и повышают цены. История учит нас, что в торговых войнах нет победителей», — сказал да Силва.

Он отметил, что объем торговли Бразилии с партнерами по Сообществу латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) превышает товарооборот с США. В связи с этим да Силва призвал участников объединения упростить взаимодействие между странами-участниками.

Ранее более 75 стран обратились к представителям Штатов, включая Министерства торговли, казначейства и USTR, с просьбой обсудить решение по торговым барьерам и тарифам. Учитывая, что эти государства не стали вводить ответные меры, добавил Трамп, он приостановит действие пошлин на 90 дней. На этот период пошлины для всех стран будут снижены до 10 процентов.