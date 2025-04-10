Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 10 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности стрельбы в торговом центре во Львове

«Страна.ua»: Стрельбу во львовском ТРЦ устроил местный аферист Коваленко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Pilipey / Getty Images

Стрельбу в торгово-развлекательном центре «Форум» во Львове устроил местный аферист Виталий Коваленко, который выдавал себя за ветерана боевых действий в Донбассе в 2014-2022 годах. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Этот мужчина с пистолетом (к счастью, не боевым), Виталий Коваленко, не является участником боевых действий, хотя удостоверение УБД в свое время он получил», — рассказал руководитель местного центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрей Жолоб.

В период с 2003 по 2009 год Виталий Коваленко отбывал наказание в Лычаковской исправительной колонии за ряд преступлений, включая угон автомобиля, мошенничество и вымогательство. В 2016 году его задержала Служба безопасности Украины в Киеве по подозрению в вымогательстве крупных сумм у предпринимателей и чиновников. У мужчины нашли поддельное удостоверение полковника разведки.

Ранее сообщалось о стрельбе в ТРЦ «Форум» во Львове. Стрелок заехал в здание на своем скутере.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Фармацевт предостерег от привычки запивать таблетки несколькими напитками

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Стали известны доходы самых популярных писателей России

    Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

    Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

    Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

    Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

    Российский актер подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда

    Бывшая жена Кержакова позагорала в крошечном бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше