Раскрыты подробности стрельбы в торговом центре во Львове

«Страна.ua»: Стрельбу во львовском ТРЦ устроил местный аферист Коваленко

Стрельбу в торгово-развлекательном центре «Форум» во Львове устроил местный аферист Виталий Коваленко, который выдавал себя за ветерана боевых действий в Донбассе в 2014-2022 годах. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Этот мужчина с пистолетом (к счастью, не боевым), Виталий Коваленко, не является участником боевых действий, хотя удостоверение УБД в свое время он получил», — рассказал руководитель местного центра предоставления услуг участникам боевых действий Андрей Жолоб.

В период с 2003 по 2009 год Виталий Коваленко отбывал наказание в Лычаковской исправительной колонии за ряд преступлений, включая угон автомобиля, мошенничество и вымогательство. В 2016 году его задержала Служба безопасности Украины в Киеве по подозрению в вымогательстве крупных сумм у предпринимателей и чиновников. У мужчины нашли поддельное удостоверение полковника разведки.

Ранее сообщалось о стрельбе в ТРЦ «Форум» во Львове. Стрелок заехал в здание на своем скутере.