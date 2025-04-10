Россиянам рассказали о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

Юрист Адамс напомнил о новом налоговом кэшбеке для семей с детьми в России

В России с 2026 года заработает налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми, проходящими очную форму обучения до 23 лет, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Юрист рассказал, что работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона. Данная норма уже закреплена в Федеральном законе.

«Размер возврата будет определяться как разница между НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом, рассчитанным по ставке 6%», — объяснил Адамс.

Юрист добавил, что для получения выплаты потребуется подать заявление в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября 2025 года. Кроме того, подать обратиться за выплатами можно через Госуслуги, МФЦ или напрямую в СФР, заключил эксперт.

Ранее Адамс рассказал, что горячую воду в Москве начнут отключать с 20 мая. Юрист отметил, что максимальная продолжительность отключения горячей воды в столице в 2025 году не изменится, составив до 10 дней при нормативе в 14 суток.