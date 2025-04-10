Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:31, 10 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

Юрист Адамс напомнил о новом налоговом кэшбеке для семей с детьми в России
Юлия Сычева

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В России с 2026 года заработает налоговый кешбэк для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми или детьми, проходящими очную форму обучения до 23 лет, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Юрист рассказал, что работающие родители смогут вернуть часть уплаченного подоходного налога, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума региона. Данная норма уже закреплена в Федеральном законе.

«Размер возврата будет определяться как разница между НДФЛ по ставке 13% и тем же налогом, рассчитанным по ставке 6%», — объяснил Адамс.

Юрист добавил, что для получения выплаты потребуется подать заявление в Социальный фонд России с 1 июня по 1 октября 2025 года. Кроме того, подать обратиться за выплатами можно через Госуслуги, МФЦ или напрямую в СФР, заключил эксперт.

Ранее Адамс рассказал, что горячую воду в Москве начнут отключать с 20 мая. Юрист отметил, что максимальная продолжительность отключения горячей воды в столице в 2025 году не изменится, составив до 10 дней при нормативе в 14 суток.

    Обсудить
    Последние новости

    Озвучена цена за содержание Киевом подразделений ВСУ в Курской области

    Бывший госслужащий за 15 лет тайно снял видео под юбками у сотен женщин

    В Госдуме предложили запретить продажу необходимых для нарушения закона предметов

    Россиянам рассказали о новом налоговом кешбэке для семей с детьми

    Врач назвал самые опасные для организма сочетания с алкоголем

    Биологи зафиксировали риск резкого вымирания китов

    Фицо обвинил Киев в энергетическом кризисе в странах Евросоюза

    В США встреча группы по борьбе с насилием закончилась стрельбой и жертвами

    В США заявили о существующем на Украине черного рынка оружия

    В продаже появилась вилла секс-символа 70-х

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше