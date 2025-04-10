Россиянка избила мешавшую ей спать шестимесячную дочь

Жительница Дагестана избила шестимесячную дочь, мешавшую ей спать

В Дагестане 31-летняя местная жительница избила шестимесячную дочь, мешавшую ей спать. Об этом пишет закрытый Telegram-канал Mash Gor.

Как стало известно, в полицию обратились медики, которые рассказали, что к ним привезли полугодовалую девочку с ушибами и ссадинами. Выяснилось, что травмы младенцу нанесла мать. Свои действия женщина объяснила тем, что устала, а ребенок плакал и не давал ей отдохнуть.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что побоям подвергался и старший сын россиянки. Мальчика избивал отец, имеющий психическое заболевание.

Ранее в Екатеринбурге многодетная мать проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему скорую. Как стало известно, 26-летняя женщина ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился об угол табурета.