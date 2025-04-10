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12:31, 10 апреля 2025Россия

Россиянка избила мешавшую ей спать шестимесячную дочь

Жительница Дагестана избила шестимесячную дочь, мешавшую ей спать
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Дагестане 31-летняя местная жительница избила шестимесячную дочь, мешавшую ей спать. Об этом пишет закрытый Telegram-канал Mash Gor.

Как стало известно, в полицию обратились медики, которые рассказали, что к ним привезли полугодовалую девочку с ушибами и ссадинами. Выяснилось, что травмы младенцу нанесла мать. Свои действия женщина объяснила тем, что устала, а ребенок плакал и не давал ей отдохнуть.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что побоям подвергался и старший сын россиянки. Мальчика избивал отец, имеющий психическое заболевание.

Ранее в Екатеринбурге многодетная мать проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему скорую. Как стало известно, 26-летняя женщина ударила ребенка по голове, в результате чего он упал и ударился об угол табурета.

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