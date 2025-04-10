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18:17, 10 апреля 2025Культура

Снятый офицером СВО фильм вошел в топ-5 самых просматриваемых в онлайн-кинотеатрах

Фильм «СВОИ. Баллада о войне» вошел в топ-5 самых просматриваемых в KION и Wink
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «СВОИ. Баллада о войне»

Фильм «СВОИ. Баллада о войне» режиссера и сценариста, кавалера Ордена Мужества майора Артема Артемова по итогам первой недели стал самым просматриваемым в онлайн-кинотеатрах KION и Wink. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«СВОИ. Баллада о войне» стал первым фильмом о специальной военной операции (СВО), который снят офицером, принимающим непосредственное участие в конфликте. Артемов — заместитель командира отряда «БАРС-Сармат», на СВО — с весны 2022 года.

В кинокартине показана неделя из жизни отряда воздушной разведки мотострелкового батальона, их боевые будни и разговоры с местными жителями. Кульминация фильма — трагическое утро, когда военные встали на пути бронетанкового удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе в Запорожье.

Лента создана на основе реальных событий: многие солдаты Артемова погибли, и на встрече с их родными он пообещал снять фильм в их память. Как отмечают зрители, фильм получился правдивым и сильным, простым и душевным.

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