Стала известна судьба переговоров Украины с США по недрам

Шмыгаль: Переговоры Украины и США по недрам продолжатся через неделю

Переговоры Украины и США по сделке о недрах продолжатся через неделю. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, стало известно Bloomberg.

«Я думаю, что на следующей неделе мы продолжим эти консультации», — заявил Шмыгаль, говоря о переговорах с США. Премьер также отметил, что Киев будет искать лучшее решение в этой области. Это важно для Украины, говорит Шмыгаль.

Премьер еще раз отметил, что будущее соглашение не может идти вразрез со стремлением Киева в Европейский союз. По его словам, это первый пункт в списке «красных линий» руководства Украины.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что никто не может указывать, какого вида вооруженные силы могут быть у Украины.

