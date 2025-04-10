В России раскрыли цель восстановления работы американских посольств

Депутат Чепа: Восстановление работы посольств США нужно для совместной работы

Восстановление работы американских посольств в России необходимо в рамках налаживания двусторонних отношений и выстраивания сотрудничества по разным направлениям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Сейчас между Россией и США идут переговоры по разным каналам, и нужны люди, дипломаты, которые будут решать различные вопросы. Поездки простых граждан, бизнесменов в США, которые возможны только при нормальной работе посольств, — это тоже важная часть выстраивания дальнейших отношений между нашими странами», — объяснил политик.

Чепа заметил, что отношения России и США долгое время находились на крайне плохом уровне, и теперь процесс их восстановления идет достаточно быстрыми темпами из-за низкой стартовой базы. Он подчеркнул, что у двух стран есть много направлений для совместной работы, в том числе, в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, а для этого необходимы дипломаты.

«Я также очень верю и жду, что мы вернемся к вопросам разоружения. Мы отошли от многих очень важных внешних договоров, которые гарантировали определенную устойчивость в мире. Разрушение этих соглашений поставило под угрозу всех, и это страшно. Ну а, если мы вернемся к обсуждению таких тем, нам нужно большое количество дипломатов», — заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что темой встречи России и США в Стамбуле станет работа посольств. Она добавила, что вопросы, связанные с конфликтом на Украине, подниматься не будут.