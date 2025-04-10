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15:29, 10 апреля 2025Интернет и СМИ

Умер служивший в ВСУ известный комик

Участник «Лиги смеха» Александр Чечун, служивший в ВСУ, умер на Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Александр Чечун

Александр Чечун. Кадр: Рассмеши комика - Best / YouTube

Умер известный комик, участник популярного украинского юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун. Об этом говорится на странице проекта в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«В семье "Лиги смеха" траур. Ушел из жизни Александр Чечун. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти артиста не приводятся. Также не уточняется, связан ли его уход из жизни с участием в боевых действиях. Украинские СМИ утверждают, что Чечун с начала проведения спецоперации на Украине служил в Вооруженных силах Украины.

Чечун участвовал в таких популярных украинских юмористических проектах, как «Лига смеха», «Стадион Диброва» и «Рассмеши комика». Его коллегами были бывшие участники КВН Евгений Кошевой и Игорь Ласточкин. В «Лиге смеха» в качестве актера также выступал президент Украины Владимир Зеленский.

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