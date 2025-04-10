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16:44, 10 апреля 2025Бывший СССР

В Генштабе ВСУ прокомментировали возможную отставку командующего беспилотными силами

Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке командующего СБС ВСУ Сухаревского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Wikipedia

Информация об отставке командующего Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Вадима Сухаревского не соответствует действительности. Ее в своем Telegram-канале опроверг Генеральный штаб украинской армии.

«Информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности», — прокомментировало украинское командование.

При этом в Генштабе отметили, что действительно рассматривали кандидатуру Сухаревского для назначения на пост командира одного из корпусов, однако в настоящий момент он продолжает выполнять обязанности руководителя СБС ВСУ.

Ранее появились сообщения о том, что Вадима Сухаревского могут уволить с занимаемого им поста и назначить командовать одним из корпусов ВСУ. При этом каким конкретно подразделением должен будет командовать военный не уточнялось.

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