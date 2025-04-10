В Генштабе ВСУ прокомментировали возможную отставку командующего беспилотными силами

Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке командующего СБС ВСУ Сухаревского

Информация об отставке командующего Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Вадима Сухаревского не соответствует действительности. Ее в своем Telegram-канале опроверг Генеральный штаб украинской армии.

«Информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности», — прокомментировало украинское командование.

При этом в Генштабе отметили, что действительно рассматривали кандидатуру Сухаревского для назначения на пост командира одного из корпусов, однако в настоящий момент он продолжает выполнять обязанности руководителя СБС ВСУ.

Ранее появились сообщения о том, что Вадима Сухаревского могут уволить с занимаемого им поста и назначить командовать одним из корпусов ВСУ. При этом каким конкретно подразделением должен будет командовать военный не уточнялось.