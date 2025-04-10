В Литве обвинили в шпионаже 83-летнего депутата

В Литве 83-летнего депутата отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России

В Литве представителя правящей партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

«На протяжении длительного времени подсудимый, придерживаясь строгой конспирации, за материальное вознаграждение собирал и передавал военной разведке России интересующие ее сведения», — говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимого приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.

В ведомстве не уточнили, кто именно является фигурантом дела. Как сообщает ТАСС, речь идет о 83-летнем депутате Эдуардасе Мановасе.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас выступил против ужесточения санкций в отношении россиян и белорусов. Он также привел в пример соседнюю Польшу, где подобных ограничений не вводится.