В МЧС раскрыли подробности о людях в загоревшемся российском торговом центре

Эвакуация людей во время пожара в торговом центре (ТЦ) «Гринвич» в Екатеринбурге не проводилась, поскольку здание загорелось еще до начала работы, когда посетителей не было. Такой комментарий дали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.
«Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени — прим. «Ленты.ру»), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было», — указали в МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар случился на кровле ТЦ, очагом возгорания стала градирня системы охлаждения вентиляции, огонь распространился на 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.
Ранее пожар в торговом центре «Гринвич» засняли на видео. Поднимавшийся над крыщей здания дым было видно из отдаленных кварталов из многоэтажных домов.