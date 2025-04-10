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08:38, 10 апреля 2025Силовые структуры

В МЧС раскрыли подробности о людях в загоревшемся российском торговом центре

МЧС: Эвакуация людей при пожаре в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге не проводилась
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

Эвакуация людей во время пожара в торговом центре (ТЦ) «Гринвич» в Екатеринбурге не проводилась, поскольку здание загорелось еще до начала работы, когда посетителей не было. Такой комментарий дали РИА Новости в пресс-службе регионального МЧС.

«Торговый центр работает с десяти утра (по местному времени — прим. «Ленты.ру»), возгорание произошло в восемь, посетителей там не было», — указали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар случился на кровле ТЦ, очагом возгорания стала градирня системы охлаждения вентиляции, огонь распространился на 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Ранее пожар в торговом центре «Гринвич» засняли на видео. Поднимавшийся над крыщей здания дым было видно из отдаленных кварталов из многоэтажных домов.

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