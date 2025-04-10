Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 10 апреля 2025Мир

В Нидерландах произошла крупная утечка данных из министерств

BNR: Министерства Нидерландов сообщили о крупной утечке данных
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Remko De Waal / Pool via Reuters

Несколько министерств Нидерландов столкнулись с крупной утечкой данных. Об этом сообщила радиостанция BNR со ссылкой на источники.

«Мы расследуем ситуацию и предпринимаем обычные шаги. Ситуация и масштабы все еще расследуются», — сообщил неназванный представитель Министерства экономики и Министерства климата.

По данным источников, утечка информации произошла также в Министерстве внутренних дел (МВД) Нидерландов и других ведомствах. В МВД сообщили, что инцидент является «вопросом конфиденциальности», которому ведомство уделяет «все свое внимание».

24 марта главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг написал в статье, что был добавлен в чат для обмена сообщениями с высокопоставленными должностными лицами США, из которой он узнал о содержании их секретных переговоров по поводу атаки на йеменских хуситов.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Кот Шайтан открыл сезон сап-серфинга в Хабаровске

    Ведущий шоу о разоблачении экстрасенсов раскрыл секрет гипнотизеров

    Фармацевт предостерег от привычки запивать таблетки несколькими напитками

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Стали известны доходы самых популярных писателей России

    Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

    Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

    Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

    Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше