В офисе Зеленского предрекли наступление армии России в апреле или мае

Замглавы Офиса Зеленского Палиса: ВС России усилят наступление в апреле-мае

Наступление подразделений армии России усилится в апреле-мае этого года. Такое предположение сделал заместитель главы офиса президент Украины Павел Палиса, передает «Cтрана.ua».

По его мнению, приоритет Вооруженных сил (ВС) России будет сосредоточен на покровском направлении, но активность возможна и на купянском, лиманском и запорожском участках фронта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что армия России развивает наступление в Сумской и Харьковской областях. По его словам, главной задачей ВС России сейчас является создание серой зоны, чтобы украинские военные не могли обстреливать Курскую и Белгородскую области.