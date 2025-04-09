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13:29, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали слова главкома ВСУ о наступлении ВС РФ

Депутат Колесник объяснил наступление ВС РФ под Сумами защитой приграничья
Юлия Сычева

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России развивает наступление в Сумской и Харьковской областях, подтвердил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил необходимость этого действия.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что армия России начала наступление в Сумской и Харьковской областях. По его словам, число наступательных действий на этих направлениях увеличилось практически вдвое.

Депутат заявил, что продвижение российских войск на Сумскую и Харьковскую области есть, и оно абсолютно оправдано. По его словам, главной задачей ВС России сейчас является создание серой зоны, чтобы украинские военные не могли расстреливать Курскую и Белгородскую области.

«Это цель первой очереди. Что будет потом, это решение нашего верховного главнокомандующего», — сообщил Колесник.

Ранее депутат Колесник заявил, что слова экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о планировании операций США являются его предвыборным заявлением. По его мнению, таким образом он показал отношение к власти президента Украины Владимира Зеленского.

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