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14:45, 8 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Залужного о планировании США операций для ВСУ

Депутат Колесник назвал предвыборным заявление Залужного об операциях ВСУ с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Слова бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о планировании операций США являются его предвыборным заявлением, полагает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее экс-главком подтвердил информацию о вовлеченности Штатов в планирование украинских военных операций против России с первых месяцев войны. По его словам, в апреле 2022 года штаб, где они готовились, был открыт сперва в штаб-квартире Европейского командования США в немецком Штутгарте, а позже переехал в Висбаден.

«То, что Штаты участвовали в планировании операций с апреля месяца и что там штаб был, мы все это знаем. Наша Служба внешней разведки все это публиковала, и наш президент говорил, что за пультами управления американскими ракетами сидели специалисты из тех стран, где эти ракеты производились. Ничего нового мы не услышали», — отреагировал депутат.

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По мнению парламентария, это предвыборное заявление Залужного, которым он показал отношение к власти президента Украины Владимира Зеленского.

«Он понял, что вектор сменился, ветер подул в другую сторону, и он развернулся по ветру. Начинается предвыборная кампания на Украине, где они будут грызть друг друга любыми способами и переваливать друг на друга вину за начало специальной военной операции, на которую нас спровоцировали. Нам уже деваться было некуда, до последнего пытались сохранить мир, но, к сожалению, и американцы приложили к этому руку», — поделился Колесник.

Ранее журналисты The New York Times (NYT) сообщили, что американские военные передавали ВСУ разведданные о позициях войск Российской армии и координировали почти все их удары РСЗО HIMARS на базе в германском Висбадене.

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