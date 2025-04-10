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13:19, 10 апреля 2025Мир

В России заявили о серьезных последствиях заявления Зеленского о взятых в плен китайцах

Пинчук: Слова Зеленского о пленных китайцах могут иметь серьезные последствия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о взятых в украинский плен гражданах Китая может иметь серьезные последствия, поскольку КНР играет стратегическую роль в конфликте. Об этом заявил первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса Андрей Пинчук, его цитирует «Царьград».

Пинчук пояснил, что в современных условиях вооруженный конфликт все больше зависит от беспилотников и именно Китай играет ключевую роль в поставках комплектующих для дронов как для Украины, так и для России. Таким образом, Китай может оказать значительное влияние на ход спецоперации, подчеркнул Пинчук.

Ранее в апреле Зеленский заявил, что несколько граждан Китая попали в плен к украинским военным во время боев в ДНР. Он добавил, что ждет реакции китайской стороны и надеется, что представители США оценят произошедшее.

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