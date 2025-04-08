Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. На Украине считают, что это может кардинально изменить ход конфликта

Зеленский: Два гражданина Китая попали в плен ВСУ в ДНР

Несколько граждан Китая якобы попали в плен к украинским военным во время боев в ДНР. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, двоих китайцев взяли в плен в районе поселений Тарасовка и Белогоровка. Также президент указал, что якобы шесть китайских военных участвовали в том бою на стороне России.

Зеленский добавил, что сейчас ждет реакции китайской стороны. Помимо этого, он надеется, что представители США оценят произошедшее и после этого будут проводить переговоры сначала с Киевом, а только потом с Москвой.

МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского

Уже вскоре после произошедшего МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Китая Ма Шэнконя. Об этом написал глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

«Мы вызвали временного поверенного в делах Китая на Украине в МИД», — написал дипломат. Он уточнил, что украинская сторона ждет объяснений от властей Китая.

В продолжение Сибига отметил, что в Киеве такие действия рассматривают как подрыв доверия к Китаю. Украинский дипломат также сообщил, что это может противоречить позиции Китая по отношению к урегулированию конфликта.

Фото: Стрингер / РИА Новости

Зеленский захотел изменить ход конфликта на Украине с помощью Китая

По информации «Страны.ua», историю с попавшими в плен на Украине китайцами Зеленский сейчас попытается использовать в собственных интересах. В том числе, подмечает издание, чтобы показать американскому лидеру Дональду Трампу, что его планы «оторвать Россию от Китая вряд ли увенчаются успехом».

Тем самым Зеленский хочет показать, что Украина и США должны вместе противостоять российско-китайскому альянсу, сказано в сообщении. «И с Москвой американцам надо быть жестче», — подметили авторы.

Предполагается также, что Зеленский, который впервые с начала специальной военной операции (СВО) резко высказался в адрес Пекина, меняет свою стратегию. Возможно, как говорится в материале, политик хочет превратить Китай в угрозу для Киева, чтобы стать ближе с США. Также это может помочь рассорить Вашингтон с Москвой.

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Несмотря на все это, подмечается, что КНР — единственная страна, которая может переломить ход боевых действий на Украине. Пекин же является мировым лидером в производстве дронов — главной техники СВО как для Украины, так и для России. Если выйдет так, что Китай поставит Российской армии миллионы дронов и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), то обстановка на фронте может кардинально измениться.

В США предсказывали возможную отправку союзников России на СВО

В октябре прошлого года бывший член Госдепа Дэвид Тафери предсказывал возможную отправку союзников России на СВО. По его мнению, Вашингтон должен беспокоить тот факт, что Иран, Сирия и КНР, будучи ближайшими союзниками России, вполне готовы тайно отправить собственные войска на фронт.

«Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран на стороне России, в частности, Иран, Сирия, Китай, и [они] готовы помочь [Москве] удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить на СВО», — указал он.

В свою очередь, «Страна.ua» поясняет, что до сих пор Пекин избегал прямой военной поддержки России. «Главным образом из-за нежелания накалять отношения с Западом, который является основным внешнеэкономическим партнером КНР», — сказано в сообщении. При этом авторы поста предположили, что сейчас, по мере развертывания торговой войны с США, этот сдерживающий фактор ослабевает.