В российском детсаду детям показали спектакль про камуфляжный лес

В Свердловской области воспитанникам детского сада показали камуфляж

В Свердловской области воспитанникам детского сада показали камуфляж. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

Детям показали спектакль о приключениях сказочных героев в неком камуфляжном лесу. В качестве платы за просмотр с детсадовцев брали влажные салфетки — их передадут российским бойцам.

Затем детей ознакомили с видами камуфляжа. По информации издания, такие спектакли уже прошли в 15 детсадах. В будущем организаторы планируют посещать и школы региона.

Ранее в одном из детских садов Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы для нужд СВО. Перечень необходимых вещей воспитательница выложила в родительский чат.