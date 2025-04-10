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11:03, 10 апреля 2025Россия

В российском детсаду детям показали спектакль про камуфляжный лес

В Свердловской области воспитанникам детского сада показали камуфляж
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

В Свердловской области воспитанникам детского сада показали камуфляж. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

Детям показали спектакль о приключениях сказочных героев в неком камуфляжном лесу. В качестве платы за просмотр с детсадовцев брали влажные салфетки — их передадут российским бойцам.

Затем детей ознакомили с видами камуфляжа. По информации издания, такие спектакли уже прошли в 15 детсадах. В будущем организаторы планируют посещать и школы региона.

Ранее в одном из детских садов Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы для нужд СВО. Перечень необходимых вещей воспитательница выложила в родительский чат.

ЖЗЛ
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