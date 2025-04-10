В российском детсаду детям показали спектакль про камуфляжный лес

В Свердловской области воспитанникам детского сада показали камуфляж. Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.
Детям показали спектакль о приключениях сказочных героев в неком камуфляжном лесу. В качестве платы за просмотр с детсадовцев брали влажные салфетки — их передадут российским бойцам.
Затем детей ознакомили с видами камуфляжа. По информации издания, такие спектакли уже прошли в 15 детсадах. В будущем организаторы планируют посещать и школы региона.
Ранее в одном из детских садов Екатеринбурга родителей попросили купить стройматериалы для нужд СВО. Перечень необходимых вещей воспитательница выложила в родительский чат.